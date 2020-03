No Iraque, torcida invade campo durante jogo com portões fechados

A torcida do Erbil, da primeira divisão do Iraque, invadiu o campo nesta quarta-feira durante um jogo do campeonato local contra o Al-Sinaat Al-Kahrabaiya. O episódio por si só já seria bastante grave, mas se torna ainda pior porque a partida estava prevista para ser disputada com portões fechados na cidade de Erbil por questões de segurança.

A torcida rompeu o bloqueio de segurança para tentar atacar o árbitro da partida. Para conter o tumulto, até mesmo jogadores do próprio time da casa procuraram acalmar os invasores. Logo depois, a equipe de televisão que fazia a transmissão da partida também foi atacada e precisou interromper a geração das imagens.

No jogo, a equipe da casa perdeu por 3 a 2 e acumulou a segunda derrota seguida na competição. O Erbil está em sexto lugar na tabela. Vencedor da partida, Al-Sinaat Al-Kahrabaiya está na oitava posição.