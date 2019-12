Noiva de Amanda Nunes confirma pausa na carreira para se tornar mãe

A peso palha do UFC, Nina Ansaroff, confirmou que vai interromper a carreira no próximo ano para se dedicar ao plano de se tornar mãe. A noiva de Amanda Nunes colocará de lado o sonho de ser campeã da organização para dar um grande passo na vida pessoal. A informação foi divulgada junto à parceira ao TMZ Sports.

"Vou tirar um ano de folga", afirmou Nina, que completou dizendo que permanecerá nos treinamentos (moderados) durante a gestação. "Estarei treinando ao longo da minha gravidez e me manterei em forma. Não vou ficar sem fazer nada e depois querer voltar de qualquer forma", completou.

A norte-americana, no entanto, descartou a hipótese de se aposentar do esporte após a maternidade. O sonho de ostentar um título do Ultimate está apenas sendo colocado de lado por ora.

"Vou voltar a lutar, com certeza. Mas vou competir entre as peso moscas, disse a competidora, que não estipula prazo para retorno após o parto. "Nunca tive um bebê antes, então não sei o que esperar", contou a noiva de Amanda.

Campeã das galos e penas, Amanda Nunes insistiu que o retorno da parceira ao MMA deve ser feito com cautela após a gestação. A brasileira usou como exemplo a situação envolvendo Mackenzie Dern, que não aguardou muito para voltar a competir e acabou derrotada no seu retorno ao octógono, o que rendeu a perda da sua invencibilidade na carreira.

Acho que ela (Mackenzie) voltou muito cedo. Não quero que a Nina volte rápido dessa forma. Se recupere primeiro. Relaxe. Nada vai a lugar algum. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O cinturão vai continuar lá", finalizou.

Nina não luta desde o revés sofrido para Tatiana Suarez, em junho de 2019, pelo UFC 236. Atualmente, a norte-americana ocupa a quinta posição na divisão que atualmente é dominada por Weili Zhang.