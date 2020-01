Noroeste lança clipe da Série A-3 do Paulistão com banda de rock; assista

O Noroeste, que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista, divulgou nesta segunda-feira um clipe da competição com uma banda de rock cantando o seu hino.

"Noroeste e Banda River, Go! lançam clipe da A-3", escreveu o clube em sua conta nas redes sociais. Em um dia a música garantiu 1.700 visualizações no perfil do Noroeste. Assista:

Confira a letra:

Avante, avante, Noroeste,

Bauru com emoção

Alça essa bandeira alvirrubra,

ao pé do coração!

Avante, avante mocidade,

vanguarda varonil

e luta por Bauru,

que é uma cidade

maravilhosa deste Brasil

Avante, Noroeste,

honra a camisa e em máscula vitória

no peito e na raça, com garra e amor

escreve a tua história