Norte-americano do Schalke homenageia George Floyd com braçadeira

Weston McKennie, jogador norte-americano do Schalke 04, utilizou uma faixa no braço para homenagear e pedir justiça no caso que está causando grandes protestos no país: a morte de George Floyd, homem negro assassinado por um policial branco na cidade de Minneapolis. O atleta de 21 anos escreveu a mensagem 'Justiça para George Floyd'.

Floyd seria preso após tentar passar um cheque sem fundos. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, um policial branco fica vários minutos com o joelho no pescoço do homem negro, enquanto George dizia que não conseguia respirar até que, por fim, veio a falecer.

Excelente gesto El jugador del Schalke, Weston McKennie , no se queda atrás y protesta por el homicidio de George Floyd con un mensaje en su brazalete. pic.twitter.com/tMDCBjlUfm — La Pizarra del DT (@LaPizarraDelDT_) May 30, 2020

O caso causou grandes protestos contra a brutalidade policial em Minneapolis que, posteriormente, se espalharam por outras cidades dos Estados Unidos, como Atlanta, Nova York e Washington. Grandes nomes do esporte, como Lewis Hamilton e Naomi Osaka, apoiaram a causa.

Weston McKennie é da cidade de Little Elm, no Texas, mas se profissionalizou já no Schalke. Ele atua como meiocampista e é uma das apostas da seleção norte-americana para o futuro.