Nos jogos às 11h do Brasileirão, é fundamental sair na frente do placar

O Campeonato Brasileiro de 2019 apresentou a novidade dos jogos aos sábados, às 11h, dia e horário em que ocorrerá o confronto entre Botafogo e São Paulo no Engenhão, no Rio. A faixa é utilizada desde 2016 no Brasil, aos domingos. No entanto, em 2019, há uma diferença evidente na dinâmica das partidas. Sair na frente, especificamente nos jogos mais cedo, é crucial.

Durante todo o primeiro turno, 18 partidas ocorreram neste horário e em apenas uma o time que saiu na frente no placar perdeu de virada. Foi na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 1, em São Januário, pela 11ª rodada da competição.

Em porcentual, as partidas em que ocorrem viradas representam 5,5% do total de jogos do horário matutino. Considerando todos os os jogos já realizados no campeonato, a porcentagem de viradas quase dobra. De 172 partidas, foram 18 viradas, o que significa 9,3% do total.

Nos 18 duelos pela manhã, o time que abriu o placar venceu 11 em oportunidades, ocorreram seis empates, além da virada no clássico entre Vasco e Fluminense.

Os números são diferentes do Brasileirão de 2018, quando a proporção de viradas foi maior às 11h do que no restante dos horários. Foram disputadas 17 partidas às 11h, com duas viradas (11,7%). No restante do torneios, foram 33 viradas em 363 jogos, 9% dos jogos. No entanto, a porcentagem de vitórias em 2018 foi maior, em 13 dos 17 jogos o primeiro a marcar saiu com os três pontos.

O São Paulo já jogou pela manhã em duas oportunidades neste Brasileirão, dois empates sem gols contra Bahia e Grêmio. O outro jogo neste horário na 21ª rodada acontece no domingo, Internacional e Chapecoense se enfrentam no Beira Rio, em Porto Alegre