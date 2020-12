Nova camisa do Corinthians vira piada nas redes: 'aberração'

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira imagens da nova camisa do time. A peça é nas cores preta e branca e traz desenhos que imitam as calçadas da cidade de São Paulo. Nas redes sociais, o manto acabou virando piada entre os internautas.

"Eu já vi muitas camisas feias, mas essa do Corinthians superou qualquer uma. Que aberração. Quem dentro do clube aprova uma atrocidade dessa?", escreveu um dos torcedores. "A Nike tem se especializado em fazer camisas horrorosas para o Corinthians, deveriam fechar um contrato com a Adidas ou Puma", sugeriu outro.

A camisa é o quarto modelo do time para esta temporada. Além das tradicionais peças branca e alvinegra utilizadas rotineiramente, o Corinthians tem como terceiro uniforme para 2020 um modelo nas cores preta e azul. Essa combinação é uma homenagem ao Corinthians-Casuals, da Inglaterra, clube que inspirou a fundação da equipe do Parque São Jorge.

A peça logo será colocada à venda nas lojas oficiais do clube. O valor não foi revelado. O Corinthians também não determinou se o time vai utilizar o novo uniforme em alguma partida oficial desta temporada.

Confira a repercussão:

Eu já vi muitas camisas feias, mas essa do Corinthians superou qualquer uma. Que aberração. Quem dentro do clube aprova uma atrocidade dessa? — Ricardo (@rts1983) December 9, 2020

O cara que aprovou isso nem olhou o que estava aprovado — ?? VITÃO O EMBAIXADOR (@pepecarille) December 9, 2020

Parece uma calçada Mas combina com o time, todo mundo pisa em cimakkkkkkk — Roberto Lamas (@kinglamas77) December 9, 2020

Logo logo a Nike tá lançando camisa verde pro Corinthians — leléo (@leleodocreu) December 9, 2020