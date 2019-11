Nova parceria? Neymar e Cristiano Ronaldo vão atuar juntos pela primeira vez

Já pensou em ver Neymar e Cristiano Ronaldo atuando juntos? Agora será possível! Mas não em campo. A dupla vai fazer parte da campanha "Imagine tudo o que vai ver" de uma operadora de telecomunicações portuguesa.

Ainda não foram divulgados os detalhes do comercial, mas as estrelas do Paris Saint-Germain e da Juventus aparecem em uma foto de divulgação com vestimentas antigas e espadas na mão.

Em campo, o Paris Saint-Germain enfrenta o Club Brugge nesta quarta-feira, às 17h, pela Liga dos Campeões. Antes, a equipe foi derrotada pelo Dijon por 2 a 1, com único gol marcado por Mbappé.

Já a Juventus, encara o Lokomotiv Moscou, também na quarta-feria, às 14h55, pela Liga dos Campeões. Em seu último jogo o time de Cristiano Ronaldo derrotou o Torino por 1 a 0.