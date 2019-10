Novo clube baiano, Barcelona de Ilhéus será comandado por ex-Flamengo

A Bahia tem um novo clube que exibe um nome bastante conhecido: Barcelona. Na verdade, é o Barcelona de Ilhéus. A agremiação se filiou à Federação Bahiana de Futebol no último dia 22 de outubro. Caçula no estado, a primeira competição do Barça será a segunda divisão do campeonato estadual do ano que vem.

O time será comandado pelo ex-jogador do Flamengo Val Baiano. Aposentado dos gramados desde 2015, quando defendeu o Oeste-SP, ele investe, agora, no novo projeto de ser treinador. Natural de Manoel Vitorino, interior da Bahia, Val Baiano disse ter um acerto encaminhado com o Barcelona de Ilhéus, de acordo com o portal Bahia Notícias.

No modelo clube-empresa, o time irá mandar os jogos no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O Barcelona também almeja outros feitos: pretende construir um centro de treinamentos - que abrigará o time profissional, a categoria de base e uma escolinha de futebol voltada para atender crianças carentes da cidade - e espera chegar à Série C do Campeonato Brasileiro em até cinco anos.

Além disso, o Barça de Ilhéus não tem semelhanças apenas com o clube espanhol. O time exibe um tigre no escudo semelhante ao clube tradicional da cidade, o Colo-Colo, além do empresário, Weliton Nascimento, que já foi gestor de futebol do rival na temporada 2018.