Pogba faz corte de cabelo com símbolo do movimento 'Black Lives Matter'

Pogba, meiocampista do Manchester United, arranjou uma nova forma de demonstrar apoio ao movimento 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam): através do cabelo. No novo corte, o atleta francês tem um desenho do símbolo do movimento, um punho fechado.

O símbolo pode ser visto durante a partida entre Manchester United e Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, neste sábado. No jogo, o United venceu por 5 a 2, com gols de Martial, Bruno Fernandes e Rashford.

O Campeonato Inglês tem demonstrado apoio ao movimento contra o racismo e a brutalidade policial. As camisas de todos os clubes trazem um 'patch' com as palavras 'Black Lives Matter' e, antes de todas as partidas, os jogadores estão ajoelhando no gramado; alguns, como Pogba, também erguem o punho fechado.

O gesto de se ajoelhar foi iniciado por Colin Kaepernick na NFL em 2016, e se espalhou pela liga de futebol americano, como forma de chamar a atenção para uma série de casos de violência policial contra pessoas negras. Após o assassinato de George Floyd, que foi asfixiado pelo policial branco Derek Chauvin com um joelho no pescoço durante quase nove minutos, o gesto voltou a ficar popular entre atletas e manifestantes.