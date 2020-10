Novo visual: Cristiano Ronaldo raspa a cabeça durante quarentena

Cristiano Ronaldo não pode entrar em campo porque foi diagnosticado com o coronavírus há oito dias. Logicamente, também não pode treinar com os companheiros de Juventus e precisa se recuperar em casa. Como ocupar o tempo, então? O craque decidiu fazer mudanças no visual.

Nesta terça, Cristiano Ronaldo publicou fotos nas suas redes sociais enquanto pedalava em uma bicicleta ergométrica - logicamente, ele não parou de se exercitar por conta do coronavírus. Nas imagens, também dança a música 'te amo', do grupo Calema. Mas o que chamou a atenção foi que o português estava com a cabeça raspada, em vez do cabelo longo com coque que vinha usando recentemente.

Que honra ❤️ obrigado irmão de sangue. Estamos juntos @Cristiano pic.twitter.com/nZuVqXxwid — Luis Vieira (@Luisvieira88) October 21, 2020

Cristiano Ronaldo será testado novamente para o coronavírus na próxima sexta, e, caso o resultado seja negativo, poderá entrar em campo na partida da Juventus contra a Verona no próximo domingo e, mais interessante ainda, contra o Barcelona de Messi pela Liga dos Campeões na próxima quarta.