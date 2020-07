Novo uniforme do Barcelona é comparado à camisa do Madureira

O Barcelona apresentou, nesta terça-feira, 14, sua camisa número 1 para a temporada 2020/21. O que os fãs da equipe catalã não esperavam era que o novo manto fosse comparado ao uniforme do Madureira, do Rio de Janeiro.

De fato, as cores azul e grená, separadas por listras verticais, feitas em homenagem a dois times históricos - a equipe de 1919/20, da primeira "Era de Ouro" do Barcelona, e o time campeão da Liga dos Campeões 2010/11 - lembram bastante a camisa do clube carioca e, portanto, não faltaram motivos para brincadeiras nas redes sociais.

O próprio Madureira fez um meme da situação, que compara as similaridades dos dois mantos. Em reposta, teve torcedor que chegou a dizer que a diferença entre as duas equipes está na ausência da taça do Campeonato Carioca na sala de troféus da equipe catalã.

A diferença é que o Barça não tem carioca — Passos (@Thigas_p) July 14, 2020

Madureeeeeira laiá — Canal WAMO (de ) (@canalwamo) July 14, 2020