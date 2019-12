Número 7: Lojas oficiais do Corinthians vendem camisa de Luan

Depois de vários dias de negociação, Corinthians e Grêmio, enfim, chegaram a um acordo e o atacante Luan foi anunciado como reforço pelo clube paulista no último dia 14. Após a contratação, torcedores começaram a procurar a camisa do jogador e as lojas oficiais do clube começaram a vender o uniforme.

O que mais chama a atenção é que todas as camisas do atacante exibem o número 7, o mesmo que o jogador usava no Grêmio. A inclusão do número nos uniformes foi feita após a autorização da própria diretoria.

Na última temporada, Sornoza foi o responsável por vestir a camisa número 7, mas ele não teve tanto destaque na equipe titular. A numeração deve ser repassada para Luan.

Para quem deseja adquirir a camisa com o nome do novo reforço, os preços variam entre R$ 149,99 e R$ 199,99. Os modelos tradicionais e o terceiro uniforme estão disponíveis nas lojas oficiais do Corinthians.

Valem lembrar que Luan deixou o time gaúcho após seis temporadas e assinou um contrato de quatro anos com o Corinthians. Ele é o primeiro reforço da equipe alvinegra para a próxima temporada. O clube também negocia com Michael, do Goiás, revelação do Campeonato Brasileiro.