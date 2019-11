'O River era mais que o Flamengo': mídia internacional destaca final

O Flamengo conquistou seu bicampeonato da Libertadores neste domingo. De forma histórica, o time brasileiro virou sobre o River Plate nos acréscimos do segundo tempo, com dois gols de Gabigol, e venceu por 2 a 1 no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Após a conquista, a imprensa internacional destacou a final da competição.

O jornal argentino Olé, definou o jogo como "o pior final". O veículo ainda ressaltou que "O River era mais que o Flamengo e saboreava a quinta Libertadores, mas dois gols do Gabigol na final deram o título aos brasileiros".

O também argentino Clarín, colocou em sua chamada: "A derrota agonizante em Lima". "O River perdeu uma final incrível e o Flamengo manteve a Copa Libertadores".

O canal TyC Sports, da Argentina, deu destaque para Gabigol. "O homem do momento. Explosivo, artilheiro, extrovertido... quem é esse atacante que já teve sua chance no futebol europeu, onde não conseguiu fazer os pés, e o quebrou no ano passado com Fla?".

Já Record, jornal esportivo português, colocou o técnico do Flamengo em sua manchete. "Jorge Jesus em lágrimas. O título mais importante da carreira e orgulho em ser português. Esse é o jogo que fica para a história da carreira de Jorge Jesus".

Para o espanhol Marca, "o incrível aconteceu em Lima". "Após um jogo digno de um filme, o Flamengo derrotou o River Plate e venceu a segunda Copa Libertadores de sua história. Zico , referência histórica máxima do mengão e herói do título de 1981, já tem sucessores. E, em particular, um. Gabigol dois gols e o Flamengo foi coroado como 'rei' da América da maneira mais incrível possível".

A vitória do Flamengo também foi destacada no L'Equipe. "O Flamengo nocauteou o River Plate nos minutos finais e garantiu o troféu". Sobre Gabigol, o veículo escreveu: "Invisível, não rastreável, impreciso... faltam as palavras para descrever a partida de Gabriel Barbosa".