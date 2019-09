'Obrigado torcida rubro negra', agradece Balotelli após fim das negociações

O namoro entre a torcida do Flamengo e o atacante Mario Balotelli chegou ao fim durante esta semana quando o clube rubro-negro declarou o fim das negociações das negociações. Porém, o barulho feito - principalmente nas redes sociais - tomou proporções enormes e o jogador fez questão de reconhecer o carinho dos fãs.

Em uma postagem em seu Instagram oficial, Balotelli publicou uma foto com uma mensagem em português para os torcedores rubro-negros. "Obrigado torcida rubro negra por todas as mensagens e manifestações de afeto nesses últimos dias. Boa sorte ao Flamengo e a todos vocês", publicou.

De quebra, Balotelli ainda marcou o brasileiro Gabigol em sua postagem. O artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols está no Flamengo atualmente, mas seus direitos pertencem à Inter de Milão, clube italiano. Em recente entrevista, o atacante revelou que chegou a entrar em contato com o italiano, mas que nunca tiverama a oportunidade de conversar pessoalmente.

Para tentar a badalada contratação, o Flamengo enviou representantes do clube à Itália. Os dirigente ficaram na Europa por dois dias, em período ocupado por diversas reuniões, mas foi anunciado na última quinta-feira que os cariocas tomaram a decisão de recuar no negócio.

A busca por Balotelli atendia ao desejo do técnico português Jorge Jesus, que solicitou a contratação de um centroavante. E o jogador, de 29 anos, estava sem clube desde o fim da sua passagem pelo Olympique de Marselha, ao término da temporada 2018/2019 do futebol europeu.