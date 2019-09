Oi, sumido! Tottenham e Ceará trocam camisas com o nome de Dele Alli

Tottenham e Ceará usaram as redes sociais nesta segunda-feira para mostrar que a amizade entre os clubes está crescendo. Depois de uma foto com a dupla Chico e Felippe Cardoso imitando Son e Dele Alli viralizar na web, chegou a vez de uniformes oficiais serem trocados pelas equipes.

Primeiro, o Ceará divulgou um vídeo exibindo a confecção de uma camisa do clube com o nome de Dele Alli e as assinaturas de Chico e Felippe Cardoso. Depois, foi a vez do Tottenham mostrar o manto com o autógrafo do meia inglês. Ao todo, três uniformes serão recebidos por cada equipe e uma ação será divulgada nos próximos dias. Confira:

A interação dos clubes nas redes sociais começou em agosto, quando o Ceará fez uma montagem comparando a foto de Dele Alli e Son com os atletas alvinegros Felippe Cardoso e Chico. Na ocasião, o Tottenham republicou o post e ainda critou um perfil em português. Relembre:

A pergunta é: como a gente NÃO criaria um perfil em português depois dessa obra-prima? Saudações, @CearaSC! ?? https://t.co/mmRg6NopYp — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) August 9, 2019

Em campo, o Ceará encara o CSA neste domingo, às 16, no Estádio Rei Pelé, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente o clube soma 22 pontos e ocupa a 13º posição na tabela da competição.