'Oi, sumido!' Neymar volta a seguir o Santos nas redes sociais

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, voltou a seguir o Santos nas redes sociais nesta quarta-feira. Além disso, o craque brasileiro também curtiu uma das fotos do clube no Instagram.

A reaproximação entre Neymar e o ex-clube aconteceu após a TV oficial do Santos mencionar o atleta em uma publicação. Na sequência, o jogador voltou a acompanhar o noticiário do time da Baixada Santista nas redes sociais. No vídeo, ele aparece ao lado de grandes nomes que passaram pela equipe, como Pelé e Robinho.

Além da publicação, o Santos também fez uma parceria com o Instituto Neymar, em setembro. Na ocasião, foi realizada uma ação de conscientização sobre a importância dos estudos e atividades físicas.

Antes disso, Neymar chegou a parabenizar o Santos nas redes sociais. O clube completou 104 anos no dia 14 de abril. Nos últimos anos o jogador não mencionava seu ex-time.

Neymar havia deixado de seguir o Santos em 2015, quando o clube entrou com um processo contra o jogador, seu pai o Barcelona. O motivo foi a polêmica transferência do craque ao time catalão.

Neymar atuou pela equipe profissional do Santos entre 2009 e 2013. O craque participou de 230 jogos e balançou as redes 138 vezes. Sua transferência para o Barcelona aconteceu em 2013, onde permaneceu até 2017. Agora, veste a camisa do PSG.