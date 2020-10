Olympique de Marselha faz mosaico de Van Halen em 1º jogo após morte do músico

O lendário guitarrista Eddie van Halen faleceu no último dia 6 de outubro, e demorou um pouco, mas recebeu homenagens também no mundo do futebol: o Olympique de Marselha preparou um mosaico em seu estádio no primeiro jogo após a morte, diante do Bordeaux, no último sábado, 17. Desde 1986, os times entram em campo para jogos no estádio Velódrome ao som da música 'Jump', do Van Halen.

O mosaico trazia o logotipo de Van Halen, com as letras V e H, duas imagens de Eddie tocando a guitarra e uma faixa com os dizeres: "descanse em paz, Van Halen. Vá em frente e pule... para sempre".

E, no jogo, o Olympique também foi bem. A equipe derrotou o Bordeaux por 3 a 1, mesmo tendo desperdiçado um pênalti no primeiro tempo. Florian Thauvin, Jordan Amavi e o zagueiro brasileiro Pablo (contra) anotaram os gols dos celestes, enquanto Josh Maja descontou aos girondinos apenas no final.

O Olympique de Marselha é o sexto colocado no Campeonato Francês, com 12 pontos. O Bordeaux é o 12°, com três pontos a menos.