Ônibus do Barcelona se perde na Arábia Saudita antes de jogo da Supercopa

A campanha do Barcelona para defender a Supercopa da Espanha reformulada na Arábia Saudita não começou bem. O time chegou atrasado para uma sessão de treinamento em Jeddah nesta quarta-feira porque o motorista do ônibus foi para o local errado, segundo uma fonte do clube.

O time devia se preparar para a semifinal de quinta-feira contra o Atlético de Madri no campo de treinamento da equipe local Al-Ittihad, mas o motorista os levou ao Estádio da Cidade dos Esportes Rei Abdullah, onde ocorrem as partidas da Supercopa.

Os dois locais estão separados por mais de 30 quilômetros, e o ônibus do time chegou finalmente ao campo de treinamento com 45 minutos de atraso, o que foi causado pelo tráfego notório da cidade litorânea.

A trapalhada acabou atrsando também a coletiva do técnico Ernesto Valverde e do meio-campista Sergio Busquets.