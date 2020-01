Operário desiste do goleiro Bruno e internautas afirmam: 'Carreira acabou'

O Operário de Várzea Grande (MT) desistiu de contratar o goleiro Bruno. O recuo nas negociações foi confirmado nesta quarta-feira por meio de nota oficial divulgada pela diretoria do clube. Na última terça-feira, torcedores protestaram contra a chegada do jogador em partida do Campeonato mato-grossense.

Após a notícia, internautas afirmaram que a carreira do goleiro acabou. "Eu já teria pendurado minhas chuteiras se fosse ele! Sua carreira acabou!", "ele não deveria nem ter direito a liberdade", "Vá criar galinhas no interior ou abrir uma igreja. Ser pastor de ovelha. O que não dá é para aceitar assistir um assassino segurando mãos de crianças em estádios, dando entrevistas. Que suma", foram alguns dos comentários publicados nas redes sociais.

Bruno, de 35 anos, foi condenado pela Justiça mineira a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada e modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Nesse momento, ele cumpre sua pena no regime semiaberto. Antes da condenação, havia defendido Atlético-MG e Flamengo.

Confira a repercussão:

Espero que essa repercussão negativa se estenda para todos os assassínos, e não seja seletiva em somente alguns. — Informação Paralela (@InfoParalela) January 22, 2020

Eu já teria pendurado minhas chuteiras se fosse ele! Sua carreira acabou nem! ? — @garotospice021 (@garotospice021) January 22, 2020

Ele não deveria nem ter direito a liberdade, pelo amor de Deus! Segunda chance merece quem cometeu um erro, não um assassinato. Brasil sem lei, que vergonha. — Gio Lautenschläger ???? (@Lauten_Gi) January 22, 2020

Vá criar galinhas no interior ou abrir uma igreja. Ser pastor de ovelha burra,especialmente dos machões.O que não dá p/ aceitar é assistir um assassino que não reconheceu paternidade, ídolo, segurando mãos de crianças em estádios, dando entrevistas. Que suma. — mmxp (@MarciaMarchesi1) January 22, 2020

Falou tudo!!! Vai trabalhar de outra coisa!! — Marta Falda Jose (@mcfalda) January 22, 2020

Desistiu? Demonstrar interesse em contratar, já tá errado. — Daniel (@mendsdaniel) January 22, 2020

Me pergunto como eles puderam cogitar isso??????? — ??? ???¹8?5 (@Bia_mengoo) January 22, 2020

Parabéns ao Clube! Este cara tinha que entender que acabou para ele. Depois de um crime para além de bárbaro contra aquela moça, ele tem que pagar por isto na cadeia. Este país precisa recuperar a decência. — Cafa Filosófico (@CafaFilosofico) January 22, 2020