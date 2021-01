Özil diz que prefere se aposentar a jogar no Tottenham; Mourinho rebate

Özil não está atuando pelo Arsenal, mas segue provocando o principal rival do clube, o Tottenham. Recentemente, o meia alemão fez uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores no Twitter. Um dos fãs questionou se ele preferiria atuar pelo arquirrival ou se aposentar, ao que o jogador disse que preferia parar de jogar.

Mas, claro, quem fala o que quer, ouve o que não quer: pouco depois, José Mourinho, técnico do Tottenham, rebateu: "Quem disse a ele que o Tottenham tem interesse em contratá-lo?", questionou o português, sempre com a língua afiada.

Não foi a primeira vez que Özil provocou o Tottenham: há poucos meses, ele ironizou dizendo que o time de Mourinho não conquista títulos - o que não deixa de ser verdade, já que a última taça levantada pela equipe foi a Copa da Liga Inglesa em 2008.

No entanto, Özil ainda tem seus próprios problemas para lidar: apesar de receber o maior salário do Arsenal, o jogador não foi inscrito pelo clube em nenhuma competição e não entrou em campo na temporada 2020-21. Caso não seja negociado agora na janela de janeiro, passará a temporada inteira sem jogar.