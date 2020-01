Pacaembu gourmetizado: torcedores reclamam de novos preços do estádio

O Palmeiras goleou o Oeste por 4 a 0 nesta quarta-feira, no estádio do Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O destaque do jogo foi Willian, que marcou três gols. Fora de campo, a torcida sofreu com os preços do primeiro jogo da nova administração.

Nas redes sociais, os preços dos serviços de alimentação e bebida foram motivo de reclamações. Um combo de hot-dog batata frita e refrigerante saía por R$ 34. Pão de queijo com bebida custava R$ 20 e um sanduíche de costela R$ 45.

Outro preço que surpreendeu o torcedor foi o do estacionamento. Antes gratuito, agora passou a custar R$ 70. "Os preços da lanchonete do Pacaembu estão impraticáveis", escreveu um dos internautas.

As novas lanchonetes do Pacaembu são administradas pela rede Cinemark, Bob's e Patroni. Elas chegaram ao estádio após a nova administração - a gestão privada começou na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no sábado.

Confira a repercussão:

New Pacaembu: estacionamento 70 reais, combo do lanche mais de 20 conto, água com preço de cerveja litrão. Mas o banheiro segue nojento e a entrada do público continua lenta e caótica. Muda a "gestão" e o torcedor continua sendo tratado igual lixo e ainda tem que pagar caro... — Gustavo Soler (@falasoler) January 29, 2020

Cinemark já abusa nos shoppings. Agora preço gigante da rede no Pacaembu também.. — Fernando Camargo - Instagram @fecamargoreal (@fecamargoreal) January 29, 2020

15 reais por um pipoca do cinemark. Devolvam o nosso Pacaembu... https://t.co/LBLen9zO7U pic.twitter.com/c6EYhFCOB0 — Felipe Ruiz (@FelipeGomesRuiz) January 29, 2020