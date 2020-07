Pai de Griezmann questiona técnico do Barça após filho entrar no fim do jogo

O pai de Antoine Griezmann se irritou com Quique Setién, técnico do Barcelona, após o confronto diante do Atlético de Madrid. Isso porque Griezmann entrou em campo aos 44 minutos do segundo tempo. Setién disse, em entrevista coletiva, que falaria com o jogador, mas que não pediria desculpas por tê-lo deixado de fora do elenco principal.

Em seu perfil no Instagram, o pai de Griezmann respondeu ao treinador: "Para falar, você deve ter as chaves do caminhão e é simplesmente um passageiro”. A frase, já apagada, questiona a liderança de Setién dentro do vestiário catalão. O treinador tem sido responsabilizado pela má fase da equipe e vê seu cargo em risco.

Griezmann ficou no banco de reservas do Barcelona em três dos últimos quatro jogos. Sua contratação custou cerca de 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões na época) aos cofres do clube catalão e os resultados não correspondem ao tamanho do investimento.

Quem também alfinetou o treinador foi o irmão de Griezmann. Durante a partida, ele escreveu no Twitter: "Eu quero chorar seriamente”, em referência a postura do Barcelona em campo. Setién também teve problemas com a mãe de Arthur, vendido recentemente à Juventus.