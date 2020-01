Pai de Reinier já jogou profissionalmente por equipes da Espanha

Contratado pelo Real Madrid junto ao Flamengo na última segunda-feira, o meia Reinier não irá para um país desconhecido, já que seu pai, conhecido como Mauro Brasília, jogou por quatro anos profissionalmente por equipes da Espanha no futebol de salão.

O Real fechou com Reinier, de 18 anos, até junho de 2026 e anunciou que o deixará na equipe B durante esta temporada assim que ele se apresentar, o que acontecerá ao final do torneio pré-olímpico sul-americano, disputado na Colômbia.

O jovem jogador foi contratado com o precedente do pai, Mauro Lucius Graca Parente Carvalho, mais conhecido como Mauro Brasília, que em 1992 iniciou a sua trajetória na Espanha. "Mauro Brasília, como o chamávamos, chegou a Ceuta (cidade espanhola) em outubro do ano de 1992, quando o time chamado Polícia Local estava na Primeira Divisão A do futebol de salão (equivalente à terceira divisão) no momento da criação da Liga Nacional", comentou à Agência Efe Juan Manuel López, que foi técnico do pai de Reinier.

Juanma lembrou que a equipe humilde, na época formada em sua maioria por agentes policiais, decidiu se reforçar ao subir da segunda divisão para a elite. "Ele foi campeão mundial pelo Brasil no ano de 1985 e chegou a Ceuta na parte final da carreira, já que quando chegou aqui tinha 33 anos", lembrou o técnico, que atualmente dirige a equipe feminina de futsal do Hércules.

O pai de Reinier estreou em outubro de 1992 em Tenerife contra o La Laguna, com derrota por 5 a 3. No total da temporada, disputou 26 jogos e marcou 22 gols. "Ele jogava de fixo, era canhoto, muito profissional, e seu posicionamento em quadra era incrível. Foi um exemplo para os jogadores mais jovens do clube", recordou Juanma.

Mauro ajudou o Polícia Local a subir para a chamada Divisão de Prata, a segunda categoria da liga nacional espanhola. A partir de então, o time passou a se chamar Ceuta Reebok. "Nesse ano, graças a Mauro, veio também do Brasil um jovem chamado Neto e eles foram fundamentais para que não fôssemos rebaixados", destacou.

Depois do encerramento da temporada 1993-1994, o Ceuta decidiu apostar em novos valores, e o pai de Reinier saiu para jogar por Zaragoza e depois Salamanca, até voltar para o Brasil, em 1996. "Ele era muito profissional, isso era notório, e era também muito humilde e agregador", elogiou o treinador, que recentemente conversou com Mauro Brasília por telefone.

"Eles estão muito contentes e gratos. Ele me disse que agora é o empresário do filho junto com outro agente e consideram que o filho realizou um sonho", disse Juanma, que revelou um desejo especial de Mauro para quando Reinier se apresentar ao Real.

"Mauro quer estar em Ceuta quando vier para a Espanha com o filho. Ele deixou muitos amigos aqui e será recebido de portas abertas. Vamos recordar velhos tempos, estamos muito felizes por seu filho jogar no Real Madrid", declarou. Rafael Peña./ Com informações da agência Reuters