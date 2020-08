Pai tá on! Neymar comemora com Mbappé após vitória e classificação do PSG

Motivos não faltam para Neymar comemorar, afinal, o astro brasileiro está mais uma vez na final da Liga dos Campeões. Desta vez é defendendo o Paris Saint-Germain, clube que chega pela primeira vez à decisão da competição após derrotar o RB Leipzig. Empolgado, o atacante postou um vídeo comemorando com Mbappé nas suas redes sociais e entrou mais uma vez na brincadeira "o pai tá on".

Com os jogos do PSG ganhando destaque devido ao 'caminho mais fácil' do clube, Neymar acabou ganhando destaque e uma onda de memes em apoio ao craque rumo ao título surgiram na internet. Primeiro, foi a febre das fotos de Neymar de moicano, com a camisa de diversos times. Agora, o estilo com óculos, moicano e caixa de som alta é o que está em alta. Esbanjando alegria, o brasileiro entrou na brincadeira.

Passando pra avisar que o PAI acordou ONLINE✌ salve pra geral e vamo que vamo ... ALLEZ PSG — Neymar Jr (@neymarjr) August 18, 2020

Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando. — Neymar Jr (@neymarjr) August 12, 2020

Agora, o PSG espera por Lyon ou Bayern de Munique, que jogam nesta quarta-feira. O vencedor do duelo irá encarar o time francês no domingo, às 16h.