Palmeiras apaga post de aniversário de jogador após revolta da torcida

Assim como faz com todos os jogadores do elenco, o Palmeiras usou as redes sociais nesta quinta-feira para parabenizar o atacante Carlos Eduardo, que completa 23 anos de idade. Porém, desta vez, a publicação gerou revolta por parte dos palmeirenses e o clube precisou apagar o post.

"O camisa 37 do Verdão completa 23 anos hoje. Feliz aniversário, Carlos Eduardo! #FamíliaPalmeiras", escreveu o clube no Twitter, completando a frase com uma imagem do jogar com a camisa do Palmeiras e a palavra "parabéns" repetida na arte.

Nos comentários, torcedores do Palmeiras criticaram o jogador, contratado em dezembro de 2018 e com vínculo assinado até 2023, e poucos minutos depois a publicação foi excluída. Vale lembrar que no própria dia da contratação de Carlos Eduardo o clube sofreu com críticas.

Nas redes sociais, os torcedores notaram que a publicação do Palmeiras foi apagada e reagiram. "A torcida do Palmeiras fez o clube apagar a mensagem de parabéns para o Carlos Eduardo", "o post do Palmeiras só serviu para expor ainda mais o Carlos Eduardo", "Palmeiras apagou o post para o Carlos Eduardo. Acordou para a vida estagiário?".

Carlos Eduardo entrou em campo na derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Santos nesta quarta-feira. O jogador recebeu um cartão amarelo durante a partida e sua atuação também foi comentada nas redes sociais. "Se o Carlos Eduardo é jogador eu sou astronautas", disse um dos palmeirenses.

O atacante de 23 anos que foi revelado pelo Goiás e estava no Pyramids, do Egito, quando foi contratado pelo Palmeiras. Ele assinou contrato de cinco anos e o valor da transação foi de US$ 6,5 milhões (R$ 25,2 milhões).

Confira as reações dos internautas:

A TORCIDA DO PALMEIRAS FEZ O PALMEIRAS APAGAR O POST DE PARABÉNS PRO CARLOS EDUARDO KKKKKKKJKKKKKKKKKKKKK — SEP MEMES (@sepmemes_) October 10, 2019

imagina:@Palmeiras "hoje é aniversario deste INUTIL do Carlos Eduardo, PARABENS" — +1 volante (@claudio_omatias) October 10, 2019

@palmeiras apagou o tuíte desejando parabéns pro Carlos Eduardo? ?? — Keila. (@ftelles_) October 10, 2019

@palmeiras apagou o post do Carlos Eduardo, acordou pra vida estagiário — idemar? (@idemarSEP) October 10, 2019

Hahahahahaha tenho pena da pessoa Carlos Eduardo tbm. E o post serviu só serviu pra expor ainda mais o cara. Bola fora dentro e fora de campo pic.twitter.com/tV3DvIHGSg — Vanessa Michelin (@PassioneVerde) October 10, 2019

Postaram tela de feliz aniversário pro Carlos Eduardo nas redes (capaz que já tava programado). Viram a reação da torcida que já tá p da vida e pouco depois apagaram — Alex Augusto ? (@kajobi) October 10, 2019

Carlos Eduardo tinha 22 anos até ontem, mas a vontade de criticar é tanta que chega a cegar. Aniversário dele hoje de 23 anos. Só falta terminar o post com Fora Mattos. — Peron (@Palmeirissimo) October 10, 2019