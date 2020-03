Palmeiras celebra aniversário de 'pintura' de Alex sobre o São Paulo

O Palmeiras nesta sexta-feira celebrou o aniversário de 18 anos do gol de Alex com direita a chapéu em Rogério Ceni na vitória sobre o São Paulo, no Morumbi. Na ocasião, o time alviverde venceu por 4 a 2, pelo Torneio Rio-São Paulo, no dia 20 de março de 2002.

"Um gol tão lindo que deveria estar em exposição em uma galeria de arte. Há 18 anos, Alex fez essa pintura em pleno Morumbi", escreveu o Palmeiras em seu Twitter.

Um gol tão lindo que deveria estar em exposição em uma galeria de arte. Há 18 anos, @Alex10 fez essa pintura em pleno Morumbi #AvantiPalestra #MemóriaAlviverde pic.twitter.com/uX7JvzoAdM — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) March 20, 2020

Alex também foi às redes sociais para lembrar do dia e falou que foi "uma noite inesquecível". Ele marcou o golaço e ainda participou diretamente dos outros três gols marcados pela equipe no Morumbi.