Palmeiras convida fã cuja noiva grávida faleceu no dia do casamento para treino

O último treino do Palmeiras antes de viajar a Curitiba para enfrentar o Athletico-PR teve uma visita especial: os atletas conheceram o torcedor Flávio Gonçalves, que passou por uma grande dificuldade recentemente.

Flávio, tenente da Polícia Militar, iria se casar com Jéssica Guedes, que estava grávida de sete meses. No entanto, horas antes do casamento, Jéssica sofreu um AVC e veio a falecer. Os médicos conseguiram salvar a vida da pequena Sophia, que, apesar de ter nascido prematura, está saudável.

Flávio pôde conhecer os jogadores e o técnico Mano Menezes. Recebeu autógrafos, palavras de conforto e camisas - o volante Thiago Santos até deu uma que utilizou durante um jogo. O clube também lhe deu um kit com produtos infantis para Sophia.

Palmeirense fanático, Flávio foi convidado pelo Verdão para assistir ao treino e conhecer os jogadores #AvantiPalestra pic.twitter.com/OTRhM7tEpJ — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 19, 2019

"Fui ao jogo contra a Chapecoense durante a semana e, hoje, conheci a Academia de Futebol inteira e todos os jogadores. Todos me abraçaram e me trataram muito bem. Com todos esses presentes, a Sophia vai falar antes Palmeiras do que papai", declarou Gonçalves após a visita.

Na sequência, após um treino tático fechado para a imprensa, o Palmeiras viajou para Curitiba, onde joga contra o Athletico-PR às 19h deste domingo. O alviverde é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 53 pontos, oito atrás do líder Flamengo. Já os paranaenses estão na nona colocação com 38 pontos e não tem grandes pretensões no torneio, já que foram campeões da Copa do Brasil e tem vaga assegurada na Libertadores 2020.