Palmeiras lança documentário dos 20 anos da conquista da Libertadores

O Palmeiras lançou o documentário '1999 - o ano em que o Palmeiras conquistou a América', em seu canal no youtube nesta segunda-feira, 19/08, para celebrar os vinte anos da conquista do principal torneio do continente.

O filme tem 70 minutos de duração e traz entrevistas e depoimentos inéditos dos principais nomes alviverdes na conquista: Marcos, Arce, Roque Júnior, Junior Baiano, Junior (lateral-esquerdo) Alex, Zinho, Paulo Nunes, Oséas e César Sampaio, o capitão da equipe, e o técnico Felipão.

Na campanha da Libertadores 1999, o Palmeiras enfrentou Corinthians, Cerro Porteño e Olimpia na primeira fase, e avançou em segundo lugar. Nas oitavas, bateu o time que detinha o título, o Vasco. Avançou e superou o Corinthians nos pênaltis nas quartas. Na semi, eliminou o River Plate e, na final, venceu o Deportivo Cali, da Colômbia.

E, logo nesta terça, o time prossegue na busca pelo bicampeonato da Libertadores: começa a disputa das quartas de final contra o Grêmio, em Porto Alegre, na arena do time rival, às 21h 30. O jogo da volta será no Pacaembu, na próxima terça, 27/08, também às 21h 30.