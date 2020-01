Palmeiras lança nova linha de uniformes de treino e de viagem para 2020

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira uma nova linha de uniformes oficiais para treino e para viagem feitas pela Puma. As peças já serão utilizadas pelo jogadores neste fim de semana, na ida aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, e foram colocadas à venda na loja oficial online do clube.

O anúncio do novo uniforme foi feito na manhã desta sexta, pela redes sociais do clube. O goleiro Weverton foi quem vestiu as peças recém-lançadas. Na linha de viagem, a camiseta custa R$ 179,90, a camisa golo polo sai por R$ 249,90 e a jaqueta pode ser comprada por R$ 399,90. Já a camisa de treino, por sua vez, custa R$ 219,90.

A empresa alemã Puma é a fornecedora de material esportivo desde o início do ano passado. O contrato vai até o fim da próxima temporada. Por ano, a parceria rende ao Palmeiras R$ 22,5 milhões por ano, dos quais R$ 14,5 milhões são em dinheiro e outros R$ 8 milhões em materiais.