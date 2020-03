Palmeiras provoca São Paulo e comemora aniversário de gol de Robinho

O Palmeiras fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira para marcar o aniversário de cinco anos do gol do meia Robinho no clássico com o São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 2015. Na vitória por 3 a 0, o jogador alviverde acertou um lindo chute por cobertura de longe e surpreendeu o goleiro Rogério Ceni. O lance até rendeu a entrega de uma placa para Robinho dias depois.

No Twitter, o perfil oficial do Palmeiras colocou o vídeo do lance e fez uma edição para parecer que o lance foi dotado de poderes de super-herói. Detalhes em verde destacaram a longa trajetória da bola até o gol. Curiosamente, no mesmo ano Robinho faria um outro gol por cobertura em Rogério Ceni, desta vez em clássico no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 1 a 1.

Dias atrás o Palmeiras fez lembrança semelhante ao resgatar o lance de um gol de Alex sobre o São Paulo pelo Torneio Rio-São Paulo de 2002. Na jogada, o camisa 10 passou por um marcador e deu um chapéu no goleiro Rogério Ceni para marcar.