Palmeiras terá nome de 'São Paulo Barra Funda V' em jogo de videogame

O game Pro Evolution Soccer 2021 terá o Palmeiras com o nome de "São Paulo Barra Funda V". Isso porque o clube alviverde não chegou a um acordo com a desenvolvedora do jogo, a empresa japonesa Konami.

Sem acordo, o Palmeiras é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que vai ter um nome diferente no game. O estádio Allianz Parque, por sua vez, continuará no jogo.

Na edição de 2020, o PES tinha a opção de recriar virtualmente o antigo Palestra Itália. Na versão de 2021, essa função não estará mais disponível, restando apenas o Allianz Parque como opção de estádio alviverde.

A atualização deo PES 2020 para a versão 2021 estará disponível para os usuários a partir do dia 15 de setembro.