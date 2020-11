Palmeiras usa números maiores que 45 em ação pelo Novembro Azul

Novembro Azul é uma campanha que busca conscientizar homens acima de 45 anos a realizar exames preventivos ao câncer de próstata. E antes de encerrar o mês, o Palmeiras decidiu participar mais ativamente das ações.

No jogo contra o Athletico-PR, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogadores da equipe alviverde substituíram seus números usuais por outros maiores que 45 (idade em que é necessário o aumento de ações preventivas e rápida detecção do câncer de próstata).

O Palmeiras entrou em campo carregando uma faixa com a hashtag #PorUmFuturoMaisVerde, programa de responsabilidade social do clube.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca) é o segundo câncer mais recorrente entre os homens - ficando atrás somente do câncer de pele - e já afetou mais de 65 mil brasileiros em 2020. Se diagnosticado no início, o câncer de próstata tem 90% de chance de cura.