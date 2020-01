Panini lança álbum da Liga Espanhola com os principais atletas europeus

A Panini vai lançar o álbum de figurinhas da Liga Espanhola 2020 no próximo dia 24 de janeiro. O novo livro ilustrado conta com 36 páginas e 302 figurinhas exibindo os principais atletas europeus.

O álbum traz cromos dos jogadores brasileiros Arthur, Vinicius Junior e Rodrygo. Além deles, astros como Griezmann, Modric, Sergio Ramos e Messi também fazem parte do livro.

Além das figurinhas, o álbum traz curiosidades sobre os clubes participantes, exemplos de Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla e Real Madrid, além de informações sobre os atletas.

A partir desta sexta-feira os fãs de futebol poderão encontrar os álbuns nas bancas e também no site da Panini por R$ 8,90 (capa de brochura) e o envelope com 5 figurinhas sai por R$ 2,50. Um kit com livro de brochura e 12 envelopes será vendido por R$ 38,90.