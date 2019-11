Panini lança álbum de figurinhas sobre a história do futebol baiano

A Panini lançou nesta sexta-feira o seu novo álbum de figurinhas. Desta vez, o assunto não se trata de uma competição específica, mas da história completa do futebol baiano. Os cromos exibem craques locais que fizeram sucesso em times do Brasil, exterior e na seleção brasileira.

"Direcionado aos fortes, foi no ano de 1901 que o jovem José Ferreira Júnior, também conhecido como Zuza, improvisou um campo de futebol no Campo da Pólvora, então denominado Campo dos Mártires. O sucesso do 'football' na Europa o inspirou a trazer a brincadeira para o país e a convidar um grupo de amigos para jogar com a bola de couro no terreno que se tornou o primeiro campo de futebol da Bahia. Eis que a história do futebol Baiano se inicia com grandes lendas do esporte", diz trecho do comunicado da Panini.

A história do futebol baiano é contada ao longo de 66 páginas do livro ilustrado. Para os colecionadores, terão 300 figurinhas, sendo 30 delas especiais, em tecido com os escudos dos Clubes das séries A e B do Campeonato Baiano, além de jogadores que marcaram época, 150 metalizadas e 100 em formato grande.

Para quem deseja adquirir o álbum, basta entrar no site oficial da Panini. O livro com capa brochura custa R$ 8,90 e o capa dura sai por R$ 29,90. Um envelope com 5 figurinhas vai custar R$ 2.