Panini lança figurinhas de Messi e outros craques em desenho para colorir

A Panini lançou nesta segunda-feira figurinhas da LaLiga em preto e branco para colorir. A novidade vem como forma de estimular a criatividade e a diversão em família durante o período de quarentena imposto pelo novo coronavírus.

O download das figurinhas é gratuito e está disponível na Loja Panini. As ilustrações contam com imagens desta temporada da Liga Espanhola, com craques como Messi, Piqué e Rodríguez.

"As figurinhas estão prontas para imprimir e se tornarem obras de arte", avisa a Panini. Os desenhos podem ser compartilhados nas redes sociais marcando a @torcidapanini.