Panini lança promoção com figurinhas e camisetas autografadas por Neymar

A Panini lançou a promoção "ASSINADO, NEYMAR JR". Nela, o colecionador pode ganhar uma figurinha assinada pelo craque do Paris Saint-Germain ou até mesmo uma camiseta da seleção brasileira autografada.

Para participar, o torcedor precisa comprar o kit Starter Pack ou do kit de figurinhas disponível no site lojapanini.com.br. Ao efetuar a compra, um código será disponibilizado para ser cadastrado na promoção http://panini-copa-america.web.app/.

"O código é gerado por pedido e não por quantidade de kits comprados. Vale ressaltar que, sem o cadastro do código no hotsite, o consumidor não estará apto para o sorteio. Todos que realizarem a compra de algum desses produtos específicos, entre o dia 10 de agosto e o dia 10 de setembro de 2020, receberão um folder digital que explicará toda a dinâmica para a validação do seu código", informa a Panini.

Entre os prêmios estão 50 figurinhas do modelo 1, 50 figurinhas do modelo 2 e 10 camisetas oficiais da seleção brasileira. Todos os itens estão autografados por Neymar.