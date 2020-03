Papel higiênico e tapete? Camisas do Palmeiras viram piada nas redes sociais

O Palmeiras lançou nesta segunda-feira seu novo uniforme para a temporada 2020. As camisas têm como principal diferença as marcas d'água no tecido, com referências às ilustrações presentes no livro de mão que os imigrantes italianos recebiam a caminho do Brasil no entre os séculos 19 e 20. Nas redes sociais, os mantos acabaram virando piada entre os internautas.

"O Palmeiras esqueceu da camisa e fez um tapete", comentou um dos internautas. "Obrigado pela nova camisa de papel higiênico, Palmeiras!", brincou outro. Veja os modelos:

A nossa história é imigrante e a terra Brasil foi o seu destino. Originada do sonho de uma colônia de imigrantes e cultivado no chão da fábrica, que se transformou na paixão de 16 milhões. Garanta a sua ? https://t.co/PA0IJA5j3o#UmaCamisaComHistória pic.twitter.com/6CTuSRWTrB — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 2, 2020

"Nascemos pelas mãos de imigrantes italianos, crescemos, nos tornamos o Maior Campeão do Brasil e hoje somos o Palmeiras de Todos, uma família com mais de 16 milhões de integrantes espalhados pelo mundo", disse o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte. As camisas vão custar R$ 249,90. O time vai estrear os uniformes nesta quarta-feira, diante do Tigre, pela Copa Libertadores.

No material promocional da nova camisa, aparecem alguns jogadores do atual elenco, como William, Matías Viña e Gabriel Veron, além das atletas do time feminino Karen Xavier, Agostina e Juliana. Também participa do vídeo de lançamento o ex-atacante Ademir da Guia, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras.

Confira a repercussão:

Economizem papel higiênico usem a camisa do palmeiras. pic.twitter.com/OxDkRhBOJc — ??????N??R ???????? ??C (@Corinthi_anjo) March 2, 2020

Certeza q quem fez o design da primeira camisa tava na casa da avó, viu o tapete e falou "por que não botar isso na nova camisa do Palmeiras?" a segunda eu sou incapaz de pensar como alguém teve essa ideia, parece papel higiênico. https://t.co/Xlrqa9C4xf — giulia ?? (@giuliaacrf) March 2, 2020

muito foda essa nova camisa do palmeiras pic.twitter.com/epozEpgJOS — gustavo boselli ?????? (@itsliim_a) March 2, 2020

Onde foi que vi esses detalhes da camisa do Palmeiras? // Ah! Lembrei pic.twitter.com/k4czx1ADI0 — Minuto Tricolor (@MinutoSpfc) March 2, 2020

Palmeirense chorando por que estão zuando a camisa deles de papel higiênico. "Ain vocês nem conhecem a história, a origem" É OBVIO, PRA QUE QUE A GENTE IA QUERER CONHECER A HISTÓRIA DO PALMEIRAS, CARAI A GENTE OLHA E PERCEBE CLARAMENTE QUE ... ALFREDOOOOOOOO pic.twitter.com/tO8f8Hc1b5 — Rafa e El (@rafa_1930) March 2, 2020

