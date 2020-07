Para ajudar funcionários, Botafogo vende 'ingressos virtuais' para a Taça Rio

O Botafogo anunciou neste sábado que irá vender 'ingressos virtuais' para a própria torcida no jogo contra o Fluminense pela semifinal da Taça Rio, com a intenção de arrecadar dinheiro para os funcionários do clube. As entradas serão apenas simbólicas, já que a partida será realizada sem público.

Os salários dos funcionários do time carioca estão atrasados, no mínimo, por dois meses, desde abril. Para pagar os salários do mês de março a quem recebe menos de R$ 2.000, o clube já havia utilizado a estratégia dos ingressos virtuais, aproveitando a reprise da final do Campeonato Brasileiro de 1995 na Rede Globo do Rio de Janeiro em 7 de junho.

Começou a venda de ingressos virtuais para a torcida do BOTAFOGO para a semifinal da Taça Rio! Toda a receita será revertida para os funcionários do clube. Vamos juntos! Sócios: https://t.co/eiSQAfdn1P Não-sócios: https://t.co/Nr149j7OWf pic.twitter.com/g0ef8HIe78 — Botafogo F.R. (de ) (@Botafogo) July 4, 2020

Já o elenco recebeu 60% do valor em carteira de abril nesta semana - que não corresponde a todo o dinheiro devido aos atletas. O salário de junho fica em aberto até o dia 7 de julho.

A partida entre Fluminense e Botafogo acontecerá às 16h deste domingo, no Engenhão, e será transmitida pela TV Globo. No mesmo horário, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam no Maracanã, com transmissão através do aplicativo MyCujoo, pelo qual o torcedor precisará pagar R$ 10 para assistir à partida.