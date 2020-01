Para evitar compra de clube pela Red Bull, torcida tem um plano: ganhar na loteria

Os torcedores do Bröndy, um dos times mais tradicionais da Dinamarca, não querem que seu time se torne mais um investimento da Red Bull no futebol, e tem um plano para isso: fazer diversas apostas na loteria e comprarem o clube eles mesmos.

Segundo a imprensa do país, o grupo de torcedores realizou 135 apostas na loteria EuroJackpot, uma das maiores da União Europeia, com prêmio máximo de 60 milhões de euros (R$ 276,6 milhões). A intenção é utilizar o prêmio para comprar as ações do clube e, assim, impedir que a marca de energéticos vire dona do clube, assim como é do Bragantino no Brasil, do Salzburg na Áustria e do Leipzig na Alemanha.

O atual acionista majoritário do Brondby é o empresário Jan Bech Andersen, que assumiu o clube em 2014, depois do clube quase ter falido em 2013. Andersen reiterou seu compromisso com a equipe até 2021, mas abriu as portas para fundos de reservas além desse valor. Segundo um veículo local, representantes da Red Bull teriam até visitado o CT nos últimos dias, o que fez com que a torcida se movimentasse.

O grupo de torcedores responsável pela ação publicou um comunicado que foi repercutido pelo jornal Copenhagen Post. “A Red Bull representa tudo o que desprezamos e tudo aquilo que lutamos para não ser. Se a Red Bull se envolver com o Brondby, não poderemos mais nos identificar como torcedores ativos do clube. Em Salzburg e Leipzig, podemos ver como o dinheiro dos austríacos transformou o futebol real em negócio puro. Eles mudaram os escudos, as cores, o nome dos estádios… Tudo! Nós nunca deixaremos que isso aconteça com nosso clube”, escreveram.

Andersen, no entanto, negou que haja proposta da Red Bull. “Estou completamente calmo e confiante em relação aos problemas – e não estamos pressionados ou dependentes de um novo investidor. O fato de haver investidores estrangeiros olhando para o Brondby é natural. Claro, eles veem o mesmo potencial que nós. Repito que temos a estratégia certa. Apenas queremos tornar a execução mais proficiente, mas alcançaremos a meta”, afirmou o principal acionista do clube.