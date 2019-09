Para fãs do Barça, 'ganhar tudo' é melhor do que 'jogar bonito', diz pesquisa

O Barcelona divulgou nesta quinta-feira os resultados da pesquisa "Observatório Blaugrana", feita semestralmente com sócios-torcedores do clube, e teve uma surpresa: agora, a torcida mudou de opinião e prefere ver o time "ganhando tudo" e não mais "jogando bonito".

Em julho do ano passado, mais de 50% dos sócios do clube afirmaram que "ganhar tudo" era importante. Mas a nova pesquisa aponta que, agora, 86,2% afirmaram que "ganhar tudo" é prioridade. A diferença chega a 27%. Já na parte de "jogar bonito", 81,9% opinou que opinava que era importante. Em 2019, o número cai para 80,9%.

O estudo é realizado com 1 mil sócios residentes na Espanha entre 30 de julho de 2018 e 5 de agosto de 2019 e outros 1 mil fãs que moram apenas na Catalunha no período de 30 de julho de 2018 e 23 de agosto de 2019. Todas as pesquisas são feitas com homens e mulheres.

No geral, a satisfação do torcedor com a equipe do Barcelona é de 7,4, sendo 10 a nota máxima. "O motivo desta satisfação se deve a mais uma conquista de Campeonato Espanhol, o 8º desde a temporada 2008/09, e os êxitos conseguidos por todas as equipes profissionais do clube em outras modalidades esportivas", explica o clube.