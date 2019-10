Para lotar estádio, Botafogo faz promoção de ingressos e mulheres não pagam

Com a expectativa de lotar o estádio Nilton Santos, o Botafogo lançou nesta quinta-feira um pacote de promoções de ingressos para o jogo contra o CSA, nesta segunda-feira, às 19h15, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as ações está a entrada franca para mulheres.

Para as torcedoras que desejam acompanhar a partida basta comparecer no local. Não será necessário a apresentação de ingresso, reservas ou até mesmo estar com a camisa do Botafogo.

Outra ação que entra no pacote de promoções é a possibilidade do sócio-torcedor levar um acompanhante para o jogo. Neste caso, é preciso reservar os ingressos no site oficial do clube. Para as categorias "VIP" e "Premium" não será necessário efetuar a reserva. Já os demais torcedores, podem adquirir entradas por preços que variam de R$15 a R$ 60.

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa a 13ª posição na tabela. O time vem de duas derrotas seguidas, sendo uma para o Vasco por 2 a 1 e outra para o Palmeiras pelo placar de 1 a 0.