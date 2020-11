'Parça' dá susto em Neymar em live de Halloween, veja o vídeo

Quem nunca pregou uma peça em um amigo? Ou foi o alvo? As de susto são as mais divertidas, pelo menos para quem as aplica. Dessa vez, o alvo foi o Neymar, e o autor da peça, Gil Cebola, amigo do atacante do PSG e da seleção brasileira.

Lesionado, Neymar aproveitou sua folga para fazer uma live no Twitch, rede especializada em transmissão de jogos de computador. Gabriel Jesus e outros amigos do craque participavam da live especial de Halloween. E a data combina bem com susto.

Em um momento da transmissão, Gil Cebola surgiu às costas de Neymar com uma máscara de monstro. Concentrado jogando Sign of Silence, que é um jogo de terror, o atacante nem reparou na aproximação do amigo.

Avisado por outro amigo que estava na transmissão, prontamente Neymar se atentou e finalmente levou o susto, protagonizando uma cena cômica, que logo viralizou pelas redes sociais.

KKKKKKKKKKK O SUSTO QUE O NEYMAR LEVOU NA LIVE pic.twitter.com/PSf39Zh3Wj — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) November 1, 2020

Há alguns meses, Neymar tem sido presença garantida em transmissões pela plataforma de streaming, onde reproduz as cenas dos games que está jogando, entre eles CS:GO e Among Us.

Na última semana, Neymar lesionou o músculo adutor da coxa esquerda durante o jogo da Liga dos Campeões contra o Istanbul Basaksehir e deve perder pelo menos três jogos do PSG e corre o risco de ficar fora dos encontros da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa.