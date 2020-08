'Parecia basquete, faz 3 pra valer 1': Odair Hellmann vira piada após se confundir

O técnico Odair Hellmann, do Fluminense, não gostou da arbitragem do jogo entre o seu clube e o Athletico-PR, mesmo que tenha vencido. Ao criticar a anulação de dois gols da sua equipe, acabou se confundindo sobre como funciona a pontuação no basquete e acabou gerando algumas piadas na internet.

"Nós fomos mais efetivos, criamos situações importantes. Parecia basquete, ter que fazer três para valer um. Fizemos três, e que bom que um foi validado. Porque já era para ter validado o primeiro. Na minha opinião, foi um lance normal. Mas que bom que a equipe produziu sem a bola, em organização defensiva, e com a bola, em organização ofensiva", afirmou Hellmann na coletiva pós-jogo.

Vale relembrar: no basquete, a pontuação funciona do jeito oposto ao descrito pelo técnico, com uma cesta podendo valer dois ou três pontos, a depender de onde a bola foi arremessada. E, claro, os internautas não deixaram a situação passar batida.

Então Odair Não é bem assim que funciona a pontuação do basquete https://t.co/QnRWJWChC4 — Cantadas NFL() (@NFL_Cantadas) August 22, 2020

Algo me diz que o Odair não faz a menor ideia de como funciona um jogo de basquete https://t.co/UYGJTdaq0O — TM Warning (@tmwarning) August 22, 2020

aquele esporte q vc carrega uma cesta e atira na bola — Tuba (@homembarata) August 22, 2020

Ele ta falando do Danny Green, chuta 3 pra acertar uma, isso se acertar — GB (@bieloliveira97_) August 22, 2020

Ele não faz a menor ideia com funciona um bom time de futebol, imagina basquete — Pedro P Labre (@pedroplabre) August 23, 2020

Tava falando do Knicks, acertam uma coisa a cada três coisas q o Front Office faz — Tenho inveja de fã de KPop (@LuMutano) August 22, 2020

E o pior que ele sabe mais de basquete do que de futebol... — donato (@jtvalerio) August 22, 2020

Alguém precisa apresentar o basquete ao Odair https://t.co/HvevqjRp1X — RepórterNBB (@ReporterNBB) August 23, 2020

Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando como seria a NBA no basquete do Odair. — Drika Evarini (@xdrikaevarinix) August 23, 2020

Odair realmente mostrando q ñ sabe nada de futebol e basquete https://t.co/AVEaKZc6G7 — Just Léo (@Jniorleo) August 23, 2020

Eu ia críticar o Odair, dizer que ele não entende de futebol, nem de basquete. Mas, não. Hoje é só alegria. Hellman’s entende muito, de Maionese. — Geraldino Guerreiro (@ffcAlunista) August 22, 2020

Boa noite, Odair. Que tipo de basquete o senhor anda assistindo? https://t.co/I6zgZX8Gvb — Dan (@_danieldporto) August 22, 2020

Odair alfineta Athletico após dois gols anulados: "Parecia basquete, o adversário tinha 5 jogadores" https://t.co/84pDVu4twA — Fernando Freire (@freire88) August 22, 2020

Isso deixou claro que o Odair não entende nada de futebol e muito menos de basquete https://t.co/u8ei6iEAwp — Gullo (@Mathgullo) August 23, 2020

Ao menos, Odair pode celebrar a vitória do Fluminense por 1 a 0, em gol contra anotado pelo zagueiro Felipe Aguilar, que errou ao tentar cortar um cruzamento. O Fluminense conseguiu a segunda vitória em cinco jogos no Campeonato Brasileiro e chegou a sete pontos.