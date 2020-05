Paris Saint-Germain dedica título francês aos profissionais de saúde

O Paris Saint-Germain, campeão antecipado do Campeonato Francês, que se encerrou antes do final das 10 rodadas remanescentes por conta do novo coronavírus (covid-19), dedicou a conquista de seu nono título nacional aos profissionais da saúde.

Ao todo, a equipe venceu 22 das 27 partidas disputadas e abriu 12 pontos de diferença para o segundo colocado Olympique Marselha. Foram apenas dois empates e três derrotas, que aconteceram na segunda rodada, para o Rennes, na sétima, para o Reims, e na décima segunda, para o Dijon.

Com o feito , a equipe parisiense chega a sua nona conquista do torneio nacional. Não fosse o Mônaco, na temporada 2016/17, esse seria o sétimo título seguido do PSG, que vence a competição de forma regular, desde 2012.