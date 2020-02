Partida da Copa do Brasil é paralisada para grande área ser refeita

A partida entre União Rondonópolis e Atlético-GO sofreu um atraso curioso nesta quinta-feira. O árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) foi obrigado a paralisar o confronto, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo para que a marcação de uma das grande áreas do gramado no estádio Luthero Lopes fosse refeita.

Funcionários tiveram que usar uma tinta branca para refazer a linha do gramado, que estava quase dois metros menor que as especificações oficiais na frente do gol: 16,5 metros a cada um dos lados do gol, e 16,5 à sua frente. Uma outra tinta verde foi utilizada para tentar esconder a marcação antiga.

O Atlético-GO garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao ganhar por 1 a 0, com gol de Matheuzinho, jogando em Rondonópolis.