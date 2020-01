Partida de futebol em prisão no México termina com 16 mortos

Um massacre ocorreu em uma prisão no estado mexicano de Zacatecas durante uma partida de futebol. O confronto entre cartéis rivais terminou com 16 mortos e cinco feridos.

A briga opôs membros do cartel do Golfo e do cartel 'Los Zetas'. Uma discussão esportiva teria se degenerado para a violência, na qual foram utilizadas armas brancas e de fogo pelos detentos do Centro de Reinserção Social Cerereso, em Zacatecas.

As autoridades locais conseguiram encontrar quatro armas de fogo e uma grande quantidade de armas brancas dentro da cadeia. A investigação sobre como armas de fogo entraram no cárcere ainda estão sendo realizadas.

Até o momento, apenas um dos presos que realizou o massacre foi identificado.