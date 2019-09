Partida na Holanda é interrompida devido 'chuva' de ursos de pelúcia

Más condições climáticas, invasão de torcedores, queda de energia... São diversos os motivos que fazem uma partida de futebol ser interrompida. Agora, uma 'chuva' de bichos de pelúcia é novidade. O fato ocorreu no duelo deste domingo entre Feyenoord e ADO Den Haag, pelo Campeonato Holandês, que precisou ser paralisado no 12º minuto devido ao arremesso de cerca de quatro mil artigos da arquibancada.

A iniciativa, entretanto, teve uma boa causa, apesar do tumulto. A torcida visitante - que viu sua equipe ser superada por 3 a 2 - jogou os brinquedos de pelúcia no setor inferior onde estavam centenas de crianças pacientes de um hospital infantil de Roterdã. A interrupção durou pouco, aproximadamente um minuto apenas, e a ação foi aplaudida tanto pelos presentes no local, como pelos jogadores em campo, de ambas as equipes.

Algumas das crianças se levantaram das cadeiras para receber os brinquedos com os braços levantados, enquanto outras desceram os degraus para pegar os que caíram no chão. Os torcedores do ADO Den Haag já realizaram uma ação semelhantes em 2016, quando foram até indicados para um prêmio da Fifa.

O projeto foi um sucesso tão grande que, desde que anunciado em agosto do ano passado, 30.000 ursos de pelúcia foram coletados pelos voluntários. Apenas 4.000 foram distribuídos neste domingo, enquanto que o restante será vendido na campanha "Adote um bicho de pelúcia por 1 euro", cujos fundos serão doados ao respectivo hospital.