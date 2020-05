Passáro entra em turbina e atrapalha viagem aérea de time português

Na iminência da retomada do futebol português, o Santa Clara, clube da Ilha de São Miguel, teve um pequeno incidente na viagem para Lisboa na tarde desta sexta-feira. De acordo com a agência Lusa, um pássaro entrou em uma das turbinas do avião e impediu a decolagem da aeronave.

A equipe açoriana teve de remarcar o voo, que, por indicação da Direção-Geral de Saúde portuguesa, será feito em um avião fretado. Por conta disso, o incidente custará ao clube cerca de 30 mil euros (R$ 180 mil).

A disputa das dez rodadas remanescentes do Campeonato Português terá início na próxima quarta-feira. O Porto lidera a competição com 60 pontos, um a mais que o segundo colocado Benfica. O Santa Clara ocupa a 10ª colocação, com 30 pontos e terá pela frente enfrentar o Vitória de Setúbal, o Portimonense, o Benfica, o Boavista, o Marítimo, o Sporting, o Aves, Rio Ave, e o Vitória de Guimarães.