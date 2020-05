Pato brinca com atletas usando máscaras antes de jogo no Campeonato Alemão

O futebol europeu retornou neste sábado, com a retomada do Campeonato Alemão. No entanto, diversas regras de distanciamento social, para evitar transmissões do coronavírus foram adotadas. Uma delas chamou a atenção de Alexandre Pato, atacante do São Paulo.

"Para o reconhecimento do campo de máscara? E o jogo será de máscara ou não?", escreveu Pato, em tom de brincadeira, nas redes sociais, enquanto assistia o jogo entre Borussia Dortmund e Schalke 04.

Os jogadores não utilizaram máscara durante os noventa minutos, mas ainda assim tiveram que seguir as regras como manter distância nos bancos de reservas, não cumprimentar adversários antes e depois da partida e não comemorar gols coletivamente.

Na partida, melhor para o Borussia Dortmund, que goleou o rival por 4 a 0.