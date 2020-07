Pato publica foto para comemorar 1º ano de casamento: 'Bodas de papel'

O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, está comemorando nesta terça-feira "Bodas de Papel" com sua mulher Rebeca Abravanel, filha do apresentador e dono do SBT Sílvio Santos. A comemoração marca o aniversário do primeiro ano de casamento dos dois.

Apesar da pandemia, ambos não deixaram o dia passar em branco. O jogador do São Paulo se declarou para à amada através de seu perfil no Instagram, na última segunda-feira. "Bodas de Papel! Deus foi muito generoso quando nos juntou, e a Ele devemos agradecer por isso e por todas as bênçãos que diariamente nos oferece. Você é tudo que sonhei e compartilhar a vida ao seu lado é uma alegria. Apenas desejo que o Senhor nos conceda muitos anos de vida juntos e para sempre abençoe nossa relação meu amor. Te amo", disse Pato.

Assim como seu marido, Rebeca também publicou uma foto para celebrar a data especial, no entanto, com menos juras de amor que a legenda da publicação de Pato. "Bodas de Papel... Você é tudo que mais queria e muito mais do que sonhei. Te amo. Sou muito feliz por ter você na minha vida", escreveu Rebeca.